Sivas Belediyesi Denetim Gerçekleştirdi

GECE DENETİMİ YAPILDI

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Belediyeden gerçekleştirilen açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü, yaz aylarında artan yoğunluk ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda gece denetimlerine kesintisiz devam ediyor.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA DENETİM

Denetimlerde, kamuya açık alanlardaki işgallerin kaldırılması, izinsiz ya da saat dışında yapılan müzik yayınlarına ve ruhsatsız veya ruhsat türüne aykırı faaliyet yürüten esnaflara gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca, vatandaşlara park ve bahçelerde çevre temizliğine dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

Bu gece denetimlerine, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Osman Seçilmiş Mesire Alanı, Aksu Parkı ve tarihi Kent Meydanı gibi alanlar da dahil edildi. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır da denetimlere katıldı.