Sivas Belediyesi’nden Destek Yürüyüşü Düzenlendi

DESTEK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Sivas Belediyesi, “Zulme Karşı Susmayacağız” sloganıyla Filistin ve Doğu Türkistan’a destek amacıyla bir yürüyüş düzenliyor. Türk bayraklarıyla donatılan katılımcılar, Tren Garı önünde buluşarak tarihle dolu kent meydanına hareket ediyor. Buradaki kalabalık, saygı duruşu ile programa başlıyor ve ardından İstiklal Marşı’nı okuyor.

DİNİ TÖRENLERLE TAMAMLANDI

Katılımcılar, programın ilerleyen kısımlarında Kur’an-ı Kerim tilaveti dinliyor ve yapılan grup duasının ardından etkinlik sona eriyor. Yürüyüşe AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılıyor.