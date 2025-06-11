Sivas Bıçak Ustası, Şovuyla Hayran Bıraktı

SIVASLI BIÇAK USTASINDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri’nin pet şişeler üzerinde gerçekleştirdiği bıçak şovu, izleyenler üzerinde büyük bir etki bırakarak hem ustalığını hem de Sivas bıçağının kalitesini gözler önüne serdi. Uzun yıllardır bıçak üretimi yapan Göçeri, dikkat çekici performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Pet şişelerle yaptığı bu gösteri, Sivas bıçağının sağlamlığı ve kalitesini bir kez daha kanıtladı.

GÖÇERİ’DEN AÇIKLAMALAR

Emre Göçeri, performansında başlangıçta bıçağın yeterli olmaması nedeniyle daha sert çelikle yeni bir bıçak ürettiklerini aktardı. “Biz bu işi sadece gösteri olsun diye yapmadık. Gerçek anlamda kaliteli çelik kullanarak şovun hakkını verdik,” şeklinde konuştu. Şov sonrasında izleyicilerin kendilerinden bıçak istemesi üzerine, daha fazla şişe ile gösteriyi yapma kararı aldıklarını da belirtti. Ayrıca, “Isı işlem derecesi yetersiz olan ürünlerimizi güçlendirdik ve daha sert çelikler kullanarak bu başarıyı elde ettik,” ifadelerini kullandı.

ŞOVUN FAYDALARI VE GÖRÜŞLER

Göçeri, şovu izleyen kasapların kendilerinden hemen bıçak talep ettiğini vurguladı ve “Şovun bize çok faydası oldu. Bütün bıçaklar da böyle mi oluyor diye soruyorlar. Gerçekten bıçakın dönmediğini gördüklerinde şaşırıyorlar,” dedi. Yapılan gösterinin sadece bir performans olmadığını, aynı zamanda kaliteli işçilik ve sağlam çelik kullanımının önemini aktardığını belirtti. Göçeri, “Şovu yapıyoruz ama arkası kaliteli, kesinlikle bundan emin olsunlar,” diyerek bu konudaki güvenlerini ifade etti.

– SİVAS