Sivas’da Suç Unsurları Ele Geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi ve 212 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-30 Nisan tarihleri arasında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

ASAYİŞ OPERASYONLARINDA ELE GEÇİRİLEN UNSURLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; toplamda 10 silah, 2 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 18 fişek ve 33 kesici alet ele geçirildi. Bunun yanı sıra, çeşitli suçlardan aranan 129 kişi de yakalandı.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 5 kilo 111 gram esrar, 2 bin 655 adet sentetik ecza, 33 gram metafetamin ve 2 gram bonzaiyi ele geçirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde 83 kişi gözaltına alındı.