Sivas En Kalabalık 10 Şehir Arasında

2024 YILINA GÖRE NÜFUS VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, belirli bir senaryo üzerinden ilginç bilgiler sunuyor. Eğer herkes kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı, Sivas Türkiye’nin en kalabalık 10 şehri arasında yer alıyordu. Bu durum, Türkiye genelindeki nüfus hareketlerinin ve insanların göç etme eğilimlerinin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

EN KALABALIK ŞEHİRLER

Eğer herkes doğduğu yerlerde yaşamayı seçseydi, Türkiye’nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olabiliyordu. Şanlıurfa’yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul, 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara takip ediyor. Ayrıca, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun, 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir ve 1 milyon 881 bin 744 kişi ile Hatay bu sıralamada yer alıyor.

NÜFUS GÖÇÜNÜN ETKİLERİ

Bu veriler, kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşayan kişilerin, nüfus denklemlerinin ne kadar değişebileceğini gösteriyor. Nüfus değişiklikleri, şehirlerin gelişimiyle ilgili önemli bir temel oluşturuyor ve bu durum Türkiye’nin demografik yapısını daha iyi anlamak için gereken bir konu. Sivas’ın potansiyeli, gelecekte bu tür analizlerle daha belirgin hale gelebilir.