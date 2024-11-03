“Sivas Gardaşlık Günleri Coşkuyla Başladı”

SULTANGAZİ KÜLTÜR FESTİVALİ COŞKUSU

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Festivali kapsamında 3. Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri’nin açılışı büyük bir heyecanla yapıldı. Anadolu’nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen bu festivalde, Sivas’ın ünlü lezzetleri ilçe sakinlerine sunuldu. Sultangazi Belediyesi, Anadolu Kültür Festivali ile yerel halkı bu zengin kültürel mirasla buluşturmaya devam ediyor.

Açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve birçok davetli katılım sağladı. Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sivaslılar bu meydanı çok güzel bir şekilde şenlendirdiler. Sizlerde birlik ve beraberliğe vurgu olması adına Sultangazi’de ve çevresinde de sivil toplum kuruluşları ile uğraşan dernekleri, vakıfları bir araya getirdiniz. Bu güçlü organizasyonları da kattınız. Bizim amacımız da bu. Anadolu Kültür Festivali adı altında her sene düzenliyoruz, hemşerilerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konuşmasına devam ederek, “Dostlukları pekiştirmeye, arkadaşlıkları, kardeşlikleri güçlendirmeye ve burada bir ve beraber olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz. Bu gayretimizin sonucunu bugün burada gördüğümüz şekilde, akşamların coşkulu şekilde geçtiğini görünce daha da değerli olduğunu biliyoruz ve bu işleri bu vesileyle devam ettiriyoruz. Sivaslıları çok seviyoruz. Sultangazi’de yaşayan 81 vilayetin insanlarını seviyoruz” şeklinde ifade etti.

Etkinlikler programın sonrasında çeşitli gösteri ve aktivitelerle devam etti.