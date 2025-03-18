Sivas İçin Okullar Tatil Mi?

METEOROLOJİ’DEN YAĞIŞ UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar başladı. Sivas ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Meteoroloji, bazı iller için daha şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. Sivas ile ilgili tatil durumu henüz açıklanmadı. Sivas Valiliği’nden 19 Mart Çarşamba için bir duyuru gelmedi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek bölgelerinde, ayrıca Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşamından itibaren ve Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı önlem alınması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENTİSİ

Denizlerde (Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz) fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in batısında, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de (Sivas-Samsun) rüzgarın, Çarşamba öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava şartlarıyla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında, 19 Mart 2025 (Çarşamba) gecesi başlayacak olan zirai don hadisesinin, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, bazı yerlerde ise kuvvetli olması bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA TEHLİKESİ

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimleriyle Akdeniz’in Toroslar kısmında ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) etkili olabiliyor. Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor.