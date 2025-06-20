Sivas İL Müftülüğü Hutbe Yarışması Düzenlendi

ETKİLİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

Sivas İl Müftülüğü, 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Merkez İhramcızade Hanım Camisi’nde din görevlilerine yönelik bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda “Etkili Hutbe Okuma Yarışması” yapıldı.

YARIŞMAYA KATILIM VE JÜRİ ÜYELİĞİ

Yarışmanın başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak üstlendi. Jüri üyeleri ise Vaiz Sefer Alıcı, Din Hizmetleri Uzmanı Kahraman Karaçam ile din görevlileri Abdullah Koç ve Ergün Ceyhan olarak belirlendi. Merkez ve ilçe müftülüklerinden 14 din görevlisi, il finalinde yarışma heyecanını yaşadı.

HEDEF BÖLGE FİNALİ

Yarışma sonucunda, Merkez Tutmaç Köyü Cami İmam Hatibi Sefa Doğan, komisyonun değerlendirmesiyle il birincisi olarak belirlendi ve Kırşehir’de yapılacak bölge finaline katılma hakkı kazandı. Yarışmada ikinci olan isim Gemerek İlçesi’nden İmam Hatip Ali Osman Akan, üçüncü ise İmranlı İlçesi’nden İmam Hatip Emin Günhan oldu.