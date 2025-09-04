Sivas İl Müftülüğü Konseri Büyük Beğeni Topladı

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Sivas İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel bir konser programı düzenledi. Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapılan bu etkinlik, Din Görevlisi Kazım Yiğiter’in yönetimi ve konservatuar öğrencisi Kerem Selvi’nin şefliğinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilahi ve diğer eserleriyle sahne aldığı program, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

İL MÜFTÜSÜ HASAN LİMON’UN KONUŞMASI

Programda söz alan İl Müftüsü Hasan Limon, organizasyona katkıda bulunan din görevlilerine, öğrencilere ve rehberlik eden hocalara teşekkür etti. Ayrıca, İl Müftülüğü bünyesinde uzun süredir eğitim alan uzman din görevlilerini tebrik etti. Müftü Limon, “Peygamber sevgisinin gönüllerde daha da pekişmesi amacıyla asırlardır naatlar yazılmış, ilahiler söylenmiştir. Bugün ise öğrencilerimiz bu güzel geleneği yaşatacak; ilahi ve eserleriyle bu sevgiyi dile getirecekler. Son peygamber olarak insanlığa tevhidi, adaleti, merhameti ve vefayı öğreten Efendimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yılında, Mevlid-i Nebi Haftası’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Programa katılan kıymetli misafirlerimize ve bizlere birbirinden değerli eserleri sunan hocalarımız ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye belirtti.