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Sivas İmranlı’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Trafik Kazasında Yaralanan İki Kişi

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu olayda 2 kişi yaralandı. T.Y. (25) yönetimindeki 27 AGC 91 plakalı otomobil, İmranlı ilçesi Koyunkaya köyü sınırları içinde bulunan D-200 kara yolu üzerindeki köprüden toprak zemine düştü.

Kaza Sonrası İlk Yardım Ekipleri Görevde

Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bu talihsiz kazada, sürücü T.Y. ile otomobilde bulunan R.K. (25) yaralandı. Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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