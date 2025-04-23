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Sivas’ın Gemerek’inde Fidanlar Dikildi

FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Sivas’ın Gemerek ilçesinde toplam 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Fevzi Çakmak mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Etkinliğin ardından Koca ve yanındaki katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene katılan öğrenciler, bu güzel etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, programın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

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