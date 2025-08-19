Sivas’ın İmranlı’sında Kaza Oldu

KAZA SONUCUNDA YARALILAR İMRENİYOR

Sivas’ın İmranlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Sivas-Erzincan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İmranlı yönünden Sivas istikametine giden C.T. yönetimindeki 35 AGA 546 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen N.K. yönetimindeki 58 EP 184 plakalı traktörle çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası İmranlı Devlet Hastanesine götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı araştırma süreci başlatıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.