Sivas’ın İmranlı’sında Kaza Oldu

KAZA SONUCUNDA YARALILAR İMRENİYOR

Sivas’ın İmranlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Sivas-Erzincan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İmranlı yönünden Sivas istikametine giden C.T. yönetimindeki 35 AGA 546 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen N.K. yönetimindeki 58 EP 184 plakalı traktörle çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası İmranlı Devlet Hastanesine götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı araştırma süreci başlatıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

