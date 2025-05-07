Sivas’ın Maçı Kritik, Taraftar Desteği Gerek

SAMANDAĞ MAÇI ZOR GEÇECEK

Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bodrum FK ile oynanacak olan karşılaşma öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. “Bodrum FK maçı kolay bir maç olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde,” diyen Çalımbay, taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı. “Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz. Sivas için çok kritik bir maç,” ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Sivas’ın kendi memleketi olduğunu belirterek, “Daha önce de burada önemli başarılara imza attık. Üç yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası’nı kazandık. Avrupa’da da çok başarılı işlere imza attık,” dedi. Takımın kendisine çağırılması karşısında, “Beni çağırdıklarında, ekibimle birlikte gelmemek gibi bir şansım yoktu. ‘Sivasspor bizim takımımız. Elimizden geleni yapacağız’ dedik ve geldik,” şeklinde konuştu. “Sivasspor’a neden gittiniz?” sorusuna ise, “Bu soruyu sevmiyorum. Biz buraya Sivas’ı iyi bir noktada bitirmek için geldik. Şu anki tek hedefimiz ligde kalmak,” yanıtını verdi.

Teknik direktör, Süper Lig’in 35’inci haftasında oynanacak Bodrum FK maçının final niteliğinde olacağını söyleyerek, taraftarın bu süreçteki rolünü ön plana çıkardı. “Oyuncularımızla birebir ve takım halinde konuşuyoruz. İyi çalışıyoruz. Ancak sorumluluk almaları gerekiyor,” diyen Çalımbay, takımın bazı basit hatalar nedeniyle gol yediğini de vurguladı. Takımın transfer döneminde yapamadığı transferlerin dezavantaj oluşturduğunu belirten Çalımbay, “Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz,” dedi.

22 yıllık teknik direktörlük kariyerinde birçok kriz anında başarılı bir şekilde görev aldığını hatırlatan Çalımbay, “Süper Lig’de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Çok takımla çalıştım, birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum,” diye konuştu. Kalan üç maçı kazanma konusunda kararlı olduklarını ifade eden Çalımbay, “Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan üç maçı kazanmak için her şeyi yapacağız,” dedi.