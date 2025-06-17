Sivas’ın Suşehri’nde Karne Festivali Yapıldı

SİVAS’TA KARNE FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Suşehri ilçesinde bir karne festivali gerçekleştirilmiş durumda. Bu etkinlikte Suşehri Belediyesi, ilçedeki öğrencilere karne hediyesi olarak pazar alanında şişme oyun parkı kurmuş. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, oyuncak parkı ziyaret ederek çocuklarla keyifli sohbetler yapmış.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU ÖN PLANDA

Yıldız, etkinliği düzenleyen Suşehri Belediyesine teşekkür ederken Kayaoğlu, bu yıl ikincisi yapılan karne festivaline çocuklar ve ailelerinin gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirmiş. Kayaoğlu, “Çocuklarımızın mutluluğu bizleri daha da mutlu ediyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz karne festivalimizde çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar.” demiş.

EĞLENMEK İÇİN KEYİFLİ ANLAR

Program süresince çocuklara dondurma ve çikolata ikram edilmiş. Bu tür etkinlikler, çocukların yaz tatiline girerken güzel anılar biriktirmeleri açısından önemli bir yerde duruyor.