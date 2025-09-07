Sivas Kongresi 106. Yıl Etkinliği Başladı

CLASSİC AUTOMOBİL FUARININ AÇILIŞI

Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde klasik otomobil fuarı gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, yıllara meydan okuyan otomobilleri incelemek için fuara akın etti ve fotoğraflar çekti. Etkinlik, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı ve burada birçok klasik otomobil sergilendi. Otomobil tutkunları, geçmişten gelen bu eşsiz araçları inceleyerek fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Araç sahipleri de ilgi duyan ziyaretçilere otomobilleri hakkında bilgiler sundu.

SİVAS VALİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de katıldı. Vali Şimşek, Sivas’tan olduğu kadar çeşitli illerden gelen klasik otomobilleri inceledi. Etkinliğin Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü kutlamalarına anlam kattığını vurguladı. 4 Eylül Sivas Kongresi’nin çok önemli bir gün olduğunu belirten Şimşek, “Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümüydü. Biz bu günü ve ona atıfta bulunan haftayı pek çok etkinlikle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık ve tüm haftaya yaydık. Vatandaşlarımız etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Sonuç olarak bir kültür festivali tadında kutlamalar yaşandı. İnşallah gelecek yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül’ü bir kültür festivali haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bugün programlarımızın son günü ve klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de gelen katılımcılar programlarımıza renk kattılar. Bugün bu fuara katılıp geçmişin izlerini bizimle paylaşan klasik otomobil tutkunlarına teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.