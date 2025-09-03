Sivas Kongresi 106. Yıl Etkinlikleri Yapıldı

3. ULUSLARARASI GELENEKSEL MUHSİN YAZICIOĞLU KARAKUCAK GÜREŞLERİ

Sivas Kongresinin 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 3’üncü Uluslararası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri, toplamda 500 sporcunun katılımıyla yapıldı. Bu önemli etkinlik, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve güreşseverler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

VALİ ŞİMŞEK’TEN GÜREŞE DESTEK

Konuşma yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, katılan sporculara başarılı olmalarını dileyerek, “Kuşkusuz ki ata sporumuz güreş bu topraklarda yalnızca bir spor değil aynı zamanda ahlakın, disiplinin ve kardeşliğin sembolüdür. Sivas güreş yurdu pehlivanlar ocağıdır. Bu geleneğin yaşatılması ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi dava adamlarının isimlerinin bu meydanlarda ebedileştirilmesi hem şehrimiz hem de ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir. Bu tür organizasyonlar sadece bir sportif etkinlik değil, birlik ve beraberliğimizin, kültürel mirasımıza sahip çıkışımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tür organizasyonlar Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül gibi pehlivanların, şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Sivas bugün olduğu gibi gelecekte de güreşte adından söz ettirecektir” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI UZUN’UN GÜREŞE VURGU YAPAN AÇIKLAMALARI

Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas’ın güreş alanındaki önemi hakkında şunları söyledi: “Sivas güreş denildiği zaman akıllara ilk gelen illerden birisidir. Sivas güreşte çok başarılı olan ünlü isimler yetiştirdi. Ahmet Ayık, Taha Akgül, Hamza Yerlikaya gibi isimler var. Kıymetli güreşçiler hem ulusal hem de uluslararası arenada şehrimizi ve ülkemizi temsil ettiler. Biz de belediye olarak geçen sene kulübümüzü kurduk ve son bir yılda iki güreşçi kardeşimiz milli takıma girmeye hak kazandı. İnşallah ülkemizi yurt dışında yapılacak olan yarışmalarda temsil edecekler. Bu kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Bu meydanlarda yeni şampiyonlar yetişecek ve bizleri gururlandıracaklar.”

Konuşmaların ardından başlayan güreş müsabakalarına Türkmenistan, İran, Azerbaycan ve Afrika’dan 500 sporcu katıld.