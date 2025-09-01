Sivas Kongresi 106. Yıl Etkinlikleri Yapıldı

HALAY GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 1058 kişi bir araya gelerek aynı anda halay çekti. Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar, Sivas Valiliği ile diğer bazı kurumların desteğiyle Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını icra etti.

TİŞÖRTLERLE KATILIM GÖSTERDİ

” Milli Mücadelenin 106. yılı” ifadesinin yer aldığı tişörtler giyen vatandaşlar, halay sırasında görsel bir şölen oluşturdu. Programın sona ermesinin ardından meydanda bir araya gelen bazı vatandaşlar, yöresel halaylara da katıldı. Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile beraber bazı protokol üyeleri de iştirak etti.