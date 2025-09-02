Sivas Kongresi 106. Yıl Kutlandı

SİVAS KONGRESİ’NİN ANMA ETKİNLİĞİ

Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümüne özel olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’dan Sivas’a gelişini canlandıran bir etkinlik düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 2 Eylül 1919 tarihinde Atatürk’ün halk tarafından karşılanmasını anmak amacıyla temsili bir karşılama programı gerçekleştirildi. Sivas Valiliği’nin organizasyonuyla, etkinlik Gülyurt Mahallesi Karaağaç Köprüsü’nde başladı. Atatürk’ün o dönemde bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik ederek anma etkinliğine renk kattı.

TEMSİLİ HEYETİN KARŞILANMASI

Temsili heyet, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü tarafından karşılandıktan sonra Atatürk Caddesi boyunca halkı selamlayarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru hareket etti. Atatürk’ü temsil eden tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, yürüyüş sırasında karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Etkinlik, Sivas Kongresi’nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde son buldu. Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindeki resmi protokol, müze önünde temsili heyeti karşıladıktan sonra balkonlarında fotoğraf çektirdi.

Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını ifade ederek, “Bugün Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sivas’ımıza gelişinin yıl dönümüydü. Biz de onlara sembolik de olsa karşıladık. 106 yıl önce Sivas’a gelen Mustafa Kemal ve arkadaşları, Sivaslılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. 108 gün boyunca bu şehir, Milli Mücadele’nin merkezi oldu ve burada çok önemli kararlar alındı. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bu yerin ruhu, hâlâ Sivas’ın sokaklarında ve caddelerinde yaşamaya devam ediyor. Milletimizin bağımsızlık aşkı, azim ve kararlılığı da aynı şekilde sürüyor. Amacımız, bu ruhu ve heyecanı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İnşallah, bu hedef doğrultusunda beklentileri karşılayan bir nesil yetiştirebiliriz. Bu vesileyle, Mustafa Kemal ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.