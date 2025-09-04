Sivas Kongresi 106. yılı kutlandı

SİVAS KONGRESİ’NİN 106. YILI COŞKUSU

Sivas Kongresi’nin 106. yıl kutlamaları çerçevesinde SoloTürk, kente muhteşem bir gösteri uçuşu düzenledi. 4 Eylül 1919’da toplanan ve Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda kritik kararların alındığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla, Sivas’ta bu özel etkinlik gerçekleştirildi.

GÖSTERİYE BÜYÜK İLGİ

Osman Seçilmiş Mesire Alanı üzerinde düzenlenen gösteriyi izlemek için binlerce kişi bölgeye akın etti. Her yaştan insanın ilgiyle takip ettiği bu etkinlikte, SoloTürk izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriyi izlemeye gelenler, yarım saat boyunca büyük bir heyecanla süren uçuşları cep telefonlarıyla kayda almayı da unutmadan, o anları ölümsüzleştirmeye çalıştı.