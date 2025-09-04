Sivas Kongresi’nin 106. Yılı Kutlandı

SİVAS KONGRESİ’NİN 106. YIL DÖNÜMÜ VE YAPAY ZEKADA YENİ BİR ADIM

Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla, Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tarihi belgelerden yola çıkarak oluşturulan ‘Karargah Sivas’ isimli film, yapay zeka teknolojisi ile hazırlandı. Bu filmde kongre süreci ve Sivas halkının milli mücadeleye yaptığı katkılar detaylı bir şekilde anlatıldı. Kısa filmler ve belgeseller ile dikkat çeken müdürlük, şehirde bir ilki gerçekleştirerek yapay zeka tabanlı görsel prodüksiyon alanında önemli bir adım atmış oldu.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’dan yola çıkarak Sivas’a gelişi, 108 gün boyunca Sivaslıların gösterdiği büyük fedakarlık ve sadakat ile 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nin tarihi önemi ele alındı. Kongre sırasında alınan kararların Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kaderini şekillendirdiği vurgulandı. Bu yapım, Mustafa Kemal Atatürk’e, Sivas Kongresi’ne ve Sivas halkına ithaf edildi.

Yapılan film ile milli mücadelenin şanlı hatırasının gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, aynı zamanda yapay zeka teknolojilerinin tarihi değerlerin tanıtımı ve korunmasında etkili bir araç olarak kullanılması planlandı. Yönetmenliğini ve senaryosunu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca’nın üstlendiği film, Sivas Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı ve izleyicilerden beğeni topladı.