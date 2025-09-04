Sivas Kongresi, Türk milleti için önemli

SIVAS KONGRESİ’NE GENEL BAKIŞ

Kurtuluş Savaşı’nın akışını değiştiren olaylardan biri olan Sivas Kongresi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde attığı en kritik adımlardan biridir. Bu kongre, bir toplantı olmaktan öte, ulusal birlik ve beraberliğin somutlaştığı tarihi bir direniş manifestosudur. Sivas Kongresi, ne zaman yapıldığı, kararları, sonuçları, önemi ve başkanı hakkında detaylar merak edilmektedir.

4 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas’ta gerçekleşen Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi’nin bir devamı niteliğindedir. Osmanlı Devleti’nin işgal altındaki döneminde, halkı temsil eden delegelerin bir araya geldiği bu kongrede alınan kararlar, Milli Mücadele’nin temelini oluşturmuştur. Kongre, işgallere karşı ulusal bir direnişin organize edilmesini sağlayarak Anadolu’daki direniş hareketlerini tek çatı altında toplamıştır. Ayrıca Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasıyla milli birliğin sağlanması da bu kongrenin önemli sonuçlarındandır.

TARİHSEL BAĞLAM VE ÖNEMİ

Sivas Kongresi’nin yapıldığı dönemde, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş ve İstanbul Hükûmeti işlevini yitirmişti. Anadolu’nun çeşitli bölgeleri işgal altındayken, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Erzurum’dan Sivas’a ulaşan süreçte halkın büyük desteğiyle bu kongre organize edilmiştir.

SIVAS KONGRESİ’NDEN ALINAN KARARLAR

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini net bir şekilde ifade etmiştir. Kongrede benimsenen başlıca kararlar şunlardır:

– **Millî egemenlik ilkesi benimsenmiştir.** Halk iradesine dayalı bir yönetim anlayışı kabul edilmiş, “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” anlayışı esas alınmıştır.

– **Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.** Erzurum ve diğer bölgelerdeki direniş cemiyetleri, tek çatı altında birleştirilmiştir.

– **Millî kuvvetlerin birliği sağlanmıştır.** Bölgesel değil, ulusal bir direniş hattı oluşturularak tüm yurttaşlar bu mücadeleye katılmaya davet edilmiştir.

– **Mandacılık reddedilmiştir.** Kongre, Amerikan mandasını isteyen bazı kesimlerin tekliflerini kesin bir dille ortadan kaldırmış ve tam bağımsızlık hedeflenmiştir.

– **Geçici bir hükümet kurulması gündeme gelmiştir.** Merkezi otoritenin yokluğunda halkı temsil edecek geçici bir yönetim önerilmiştir.

Bu kongre, yalnızca kararlarıyla değil, doğurduğu sonuçlarla da Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olmuştur.

ULUSAL BİRLİK VE MÜCADELE

Sivas Kongresi’nde farklı bölgelerdeki direniş hareketleri tek bir merkezden yönetilmeye başlanmış ve ulusal bir kurtuluş hareketinin temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, halkın ve delegelerin desteğini alarak Milli Mücadele’nin lideri konumuna gelmiştir. Halk destekli yeni bir yönetim anlayışının temelleri atılmış ve bu anlayış, cumhuriyetin kurulmasında belirleyici olmuştur.

LOZAN’A GİDEN YOLUN AÇILMASI

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini belirlemiş ve gelecekte Lozan’da elde edilecek kazanımların zeminini oluşturmuştur. Kongre, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin bir yansıması olarak birçok açıdan önemli bir adım olmuştur.

CUMHURİYET’E GİDEN YOLUN BAŞLANGICI

Kongrede alınan kararlar, cumhuriyet rejiminin temellerini atmış ve halkın egemenliğine dayalı bir devlet anlayışının şekillenmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal’in kararlı tutumu, hem halk hem de delegeler tarafından liderliğinin kabul edilmesini sağlarken, bağımsızlık hedefine olan bağlılığı açıkça göstermiştir.

MUSTAFA KEMAL’İN ROLÜ VE ÖNEMİ

Kongrenin düzenlenmesinde aktif bir rol üstlenen Mustafa Kemal Paşa, tüm tehlikelere rağmen Sivas’a gelerek Amerikan mandası teklifini reddetmiş ve milli direnişi tek çatı altında toplamıştır. Bu liderlik, onun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak tarih sahnesindeki yerini pekiştirmiştir.