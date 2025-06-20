Sivas Koyulhisar’da Tır Yayaya Çarptı

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN YAYALAR

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tırın çarptığı iki yayadan biri yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı. Olay, saat 15.00 civarında Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyü yakınında gerçekleştirilen bilgiye göre gerçekleşti. Tokat yönünden Koyulhisar tarafına doğru yürüyen 70 yaşındaki Yayla Koçyiğit ve 65 yaşındaki N.B., İran uyruklu A.A. tarafından kullanılan 85 AA 283 plakalı tırın çarpması sonucunda kaza geçirdi.

OLAY YERİ YETKİLİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hem sağlık ekipleri hem de jandarma göndermesi yapıldı. Tırın çarptığı Yayla Koçyiğit, olay yerinde hayatını kaybederken, N.B. ise yaralandı. Yaralı kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın nedenleri hakkında inceleme süreci başlayarak devam ediyor.