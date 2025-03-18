Sivas Lisesi’nin Çanakkale Kahramanlık Hikayesi

TARİHİ SİVAS LİSESİ’NDEN ÇANAKKALE’YE GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER

Sivas Kongresi’ne ev sahipliği yapan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olan tarihi Sivas Lisesi, Cumhuriyet öncesinde de kahramanları ile tarihte öne çıktı. Bu lise, 1915 yılında son sınıf öğrencilerini Çanakkale Savaşı’na gönderdi ve o yıl hiç mezun vermedi. Dönemin padişahı Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Sivas Lisesi, erkek lisesi olarak hizmet verdiği dönemde birçok önemli olaya tanıklık yaptı.

ÇANAKKALE SAVAŞI VE SİVAS LİSESİ’NİN ROLÜ

Çanakkale Savaşı hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Serap Bozpolat Ayan, “Bu bina aslında Osmanlı döneminin en önemli eğitim kurumlarından birisidir. Abdülhamid döneminde kurulmuş bir okul ve önemli bölgelerden birisidir. Sivas İdadisi, kurulduğu günden beri önemli insanlar yetiştirmiştir. 18 Mart 1915 bizim için çok değerlidir. Çanakkale Savaşı, diğer devletler için de kritik bir dönemdir” dedi.

GÖNÜLLÜ CEPHEYE GİDEN ÖĞRENCİLER

Sivas Lisesi’nin 1915’te hiç mezun vermediğine dikkat çeken Ayan, “O dönemde asker sayımız çok yetersizdi ve vatan müdafasına acil ihtiyaç vardı. Çanakkale, İstanbul’un kilididir; orası düşerse başkent düşer, devlet düşer. Bu bilincinde olan gençler, gönüllü olarak cepheye gittiler. Osmanlı döneminde öğrencilerin askere alınmaması gerekiyordu çünkü onların görevleri farklıydı. Ancak bir vatan savunması söz konusu olduğunda her yaştan öğrenci cepheye katılmak için gönüllü oldu ve o sene geri dönen olmadı. Çanakkale Savaşı dolayısıyla 1915 yılında Sivas hiç mezun vermedi. Çanakkale, Türkiye için hatırlanan bir muharebe ve anıdır” ifadelerini kullandı.

– SİVAS