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Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, PISA 2025 toplantısı yaptı

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2025’e katılacak olan öğrencilerle bir araya geldi. Sivas’tan bu programa katılacak olan 168 öğrenciye moral vermek amacıyla düzenlenen toplantıda, Erdoğan’ın yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler de yer aldı.

BAŞARI TEMENNİSİ

Öğrencilere başarı dileyen Erdoğan, “Sizlerin ülkemizi temsil noktasında önemli bir görevi var. Milli ruh ile sınav süresince elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inancımız tam. Hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. Toplantıda Erdoğan’a, Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Gül ve Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan da yardımcı oldu.

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