Sivas Nuri Demirağ Havalimanı İstatistikleri Açıklandı

SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI’NDA NİSAN AYI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nın 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu verilerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Nisan ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 44 bin 167 olarak kaydedildi. Havalimanında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 362, dış hatlarda ise 4 olmak üzere toplamda 366’ya ulaştı. Ayrıca, yük trafiği 288 ton olarak belirlendi.

5 AYLIK PERİYOTTA GÖRÜLEN ARTISLAR

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda 5 aylık dönemde ise yolcu trafiği 198 bin 879, uçak trafiği 1.592 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise toplamda 1.509 ton olarak hesaplandı. Bu veriler, havalimanının artan trafiğini ve önemini gösteriyor.