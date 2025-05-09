Sivas Spor 58 Yılını Kutluyor

SİVASSPOR’UN KUTLAMASI

Sivas spor, 58. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. Bu vesileyle Sivas spor Başkanı Bahattin Eken, özel bir mesaj yayımladı. Eken, kulübün büyük bir camia olduğunu ifade etti ve bu yıl dönümünün yalnızca bir futbol kulübünün yaşı değil, aynı zamanda bir şehrin hayalini ve bir milletin inancını kutlamak olduğunu belirtti.

TARİHİ BİR YOLCULUK

Eken, “58 yıl önce, 1967 yılında Sivas’ta doğan bir sevda, zamanla sadece bir spor kulübü değil; aidiyetin, vefanın, mücadele ruhunun ve Anadolu’nun direncinin adı oldu: Sivasspor” dedi. Geçmişten bugüne uzanan bu yolculuğun, kısıtlı imkanlarla başladığını ancak zamanla Avrupa sahnelerine taşınan, kupalar kazanan ve gönüllerde taht kuran bir efsaneye dönüştüğünü söyledi. Bu başarı öyküsünün, içindeki ter, gözyaşı, hayal ve dualarla yazıldığını vurguladı.

BİR CAMİANIN GÜCÜ

Bahattin Eken, kulüp forması için mücadele eden herkesin katkısının yankılandığını aktararak, “Bu büyük camianın bir parçası olmaktan ve bu kutlu görevi yürütmekten dolayı büyük bir sorumluluk ve heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu özel günde rahmetle andıkları kuruculara, kulübe emek vermiş tüm başkanlara, yöneticilere, teknik adamlara, futbolculara ve emekçi kardeşlere şükranlarını sundu.

Eken, “Sivasspor’umuzun değerlerini yaşatarak, daha nice başarıları hep birlikte kucaklayacağımıza inancımız tamdır” diyerek, birleşik bir güçle geleceğe umutla yürümek istediğini ifade etti. “Bu büyük sevdanın birleştirici gücüyle, omuz omuza daha nice yıllara, nice zaferlerle dolu yıllar görmek dileğiyle” diye ekledi.