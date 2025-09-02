Haberler

Sivas Spor’da Kötü Gidiş Devam Ediyor

BADİ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Geçen sezon aldığı kötü sonuçlarla Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Sivas Spor, bu sezona da kötü bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplaması, şehrin sakinlerini ve taraftarları tedirgin etti. Bu durum, taraftarların tepkilerini de artırdı ve protestolar başladı.

Sivas’ta yayın yapan Büyük Sivas web haber sitesinde, Abdullah Yiğit’in moderatörlüğünde düzenli olarak gerçekleştirilen spor programında ilginç bir olay ön plana çıktı. Bu haftaki programda taraftar temsilcileri konuk edildi ve program süresi 2 saat olarak belirlendi. Ancak program başladığında konuklar, mevcut kötü durum karşısında konuşacak bir şey bulamadıklarını belirtti. Moderatör, programın 2 saat sürmesi planlanmasına rağmen, 3. dakikada yayını sonlandırmak zorunda kaldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zeytinlik yangını, 2 saatlik müdahale ile söndürüldü. Yangında zarar gören zeytin bahçesi nedeniyle bir kadın sinir krizi geçirdi.
Belucistan’da Patlamada 5 Kişi Öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir miting yakınında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Olay, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun önünde gerçekleşti.

