Sivas Spor’da Kötü Gidiş Devam Ediyor

BADİ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Geçen sezon aldığı kötü sonuçlarla Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Sivas Spor, bu sezona da kötü bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplaması, şehrin sakinlerini ve taraftarları tedirgin etti. Bu durum, taraftarların tepkilerini de artırdı ve protestolar başladı.

ETKİLEŞİM SUNDUKÇA KONUŞULAMADI

Sivas’ta yayın yapan Büyük Sivas web haber sitesinde, Abdullah Yiğit’in moderatörlüğünde düzenli olarak gerçekleştirilen spor programında ilginç bir olay ön plana çıktı. Bu haftaki programda taraftar temsilcileri konuk edildi ve program süresi 2 saat olarak belirlendi. Ancak program başladığında konuklar, mevcut kötü durum karşısında konuşacak bir şey bulamadıklarını belirtti. Moderatör, programın 2 saat sürmesi planlanmasına rağmen, 3. dakikada yayını sonlandırmak zorunda kaldı.