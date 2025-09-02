Sivas Spor Kötü Gidişatı Sürdürüyor

KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon yaşadığı olumsuz sonuçlarla Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Sivas Spor’da, bu sezon da istenilen performans bir türlü sağlanamıyor. Ligin ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplayan takım, hem şehirde hem de taraftarlar arasında büyük bir gerginlik yaratıyor. Bu durum, çeşitli protestolara yol açabiliyor.

TARAFTAR TEMSİLCİLERİNDEN BEKLENEN TEPKİ

Sivas merkezli yayın yapan Büyük Sivas web haber sitesinde, Abdullah Yiğit’in moderatörlüğünde her hafta düzenlenerek yayımlanan spor programı, bu hafta ilginç bir olayla dikkat çekti. Taraftar temsilcilerinin konuk olduğu programda, belirlenen 2 saatlik sürenin başlangıcında, konuklar mevcut kötü duruma dair konuşacak bir şey bulamadıklarını ifade ederek, konuşmak istemediklerini söyledi. Bunun üzerine moderatör, 2 saatlik programa 3. dakikada son vermek zorunda kalmış oldu.