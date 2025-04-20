Sivas Spor, Pankartla Destek Verdi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sivas Spor’un geçtiğimiz hafta oynadığı Fenerbahçe maçında sahaya ‘Doğal olan normal doğum’ yazılı pankartla çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu durum, bazı çevrelerde eleştirilere sebep oldu ve konu sosyal platformlarda yoğun bir şekilde tartışıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pankartla ilgili açıklamalarda bulundu. Hem mitingde hem de sosyal medya üzerinden bu duruma sahip çıkan Erdoğan, “Bir spor kulübümüz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü farkındalık kampanyasına destek için sahaya bir pankartla çıktı. Pankartta hakaret, eleştiri, hiç kimseye saygısızlık yoktu. Sadece ülkemizde giderek büyüyen bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Ama buna rağmen malum odaklar hemen harekete geçtiler. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?” diyerek duruma dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’nin nüfus artış hızındaki düşüşü ve doğurganlık oranlarının gerilemesini vurguladı.

TAVİZİZ DURUŞUNU SÜRDÜRECEKLER

Cumhurbaşkanı, “Ne yapalım? Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Tedbir almayalım mı? Toplumu doğru yönlendirmeyelim mi?” sözleriyle bu konudaki kararlılıklarını ifade etti. Son olarak, “Bu hezeyanlara, birilerinin ideolojik saplantılarına ayıracak vaktimiz yok. Bu konuyla ilgili tavizsiz duruşumuzu bundan sonra da muhafaza edeceğiz,” diyerek açıklamalarına son verdi.