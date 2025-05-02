Sivas Suç Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

SIVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN OPERASYONLAR

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirilen operasyonlarda, Ağustos ayı içinde birçok suç unsuru ele geçirildi. Bu süreçte toplamda 212 şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-30 Nisan tarihleri arasında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ile meydana gelebilecek olayların önüne geçmek için farklı operasyonlar düzenledi.

ASIL SUÇ UNSURLARI ELDEN ÇIKARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde; 10 adet silah, 2 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 18 adet fişek ve 33 adet kesici alet ele geçirildi. Bunun yanı sıra, çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs da yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 5 kilo 111 gram esrar, 2 bin 655 adet sentetik ecza, 33 gram metafetamin ve 2 gram bonzai ele geçirdi. Yapılan operasyonlar sonrası 83 kişi gözaltına alındı.