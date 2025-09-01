Sivas’ta 1058 Kişi Halay Çekti

106’NCILİK YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Sivas Kongresi’nin 106’ncı yıl dönümü kutlamaları bugün Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. 4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen bu tarihi kongrenin yıldönümü etkinlikleri, çeşitli aktivitelerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen halay etkinliği büyük ilgi gördü.

HALAY ETKİNLİĞİNE YOĞUN KATILIM

Sivas Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, halk oyunları ekipleri ve birçok vatandaş katıldı. Halay çekme etkinliği öncesinde yapılan provaların ardından, davul-zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti. ‘Milli Mücadelenin 106’ncı yılı’ yazılı tişörtler giyen katılımcılar, meydandaki havuzun etrafında bir araya gelerek halaya tutuştu.

PROTOKOL ÜYELERİ HALAYDA YER ALDI

Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve bazı protokol üyeleri de katıldı. Protokol üyeleri, halkın coşkusuna ortak olarak halaya katılarak önemli bir dayanışma örneği sergiledi.