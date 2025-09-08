Sivas’ta 114 Bin Öğrenci Ders Başladı

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER DERS BAŞI YAPTI

Sivas’ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 114 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmen ders başı yaptı. Valilikten gelen bilgilere göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, okulun ilk gününde Halil Rıfat Paşa İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencileri destekledi. Sınıfları gezip öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Şimşek, eğitimcilerle sohbet etmek için öğretmenler odasına da uğradı. Sivas’ta yaşanan bu süreçte yaklaşık 114 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmen sorunsuz bir şekilde derse başladı.

BAŞKAN VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN DESTEK ZİYARETLERİ

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da Yahya Kemal Ortaokulu’nda ders başı yapan öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Yeni dönemin heyecanını paylaşan Uzun, “Yeni eğitim öğretim yılı, evlatlarımız için başarılarla, öğretmenlerimiz için de sağlık ve huzurla dolu olsun. Tüm velilerimize de hayırlı bir dönem diliyorum, başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum.” şeklinde açıklama yaptı.