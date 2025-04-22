Sivas’ta 1600 Öğrenci Jandarmayı Tanıdı

EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaklaşık 1600 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek jandarmayı yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar, silah ve teçhizatları inceleme şansı buldu ve özel eğitimli köpeklerin gösterisini büyük bir ilgiyle izledi. Jandarma komutanlığı bahçesinde kurulan stantlarda, öğrenciler çeşitli silah, teçhizat ve araçları inceledi. Bomba arama köpeği ile narkotik madde arama köpeklerinin gösterileri de dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERDEN TEMSİLİ GÖREV

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, makam koltuğunu defne Çelik adındaki İnönü İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisine devretti. Temsili komutan olarak stantları gezen Defne Çelik, tüm arkadaşlarının bayramını kutlayarak, “Jandarma komutanı olmak çok güzel bir duygu. Stantlar çok güzeldi, çok güzel şeyler öğrendik” şeklinde açıklama yaptı.

HATIRALARIMIZI PAYLAŞTIK

Öğrencilerden Vuslat Erva İkiz, burada geçirdiği günden çok mutlu olduğunu belirtti ve “Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Askerlerimizin silahlarını yakından tanıma fırsatı buldum” ifadesini kullandı. Diğer bir öğrenci Burak Türk ise onlara bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, çok güzel bir gün geçirdiğini söyledi.