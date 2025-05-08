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Sivas’ta 4 bin 90 paket sigara

OPERASYONDA KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Sivas’ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 4 bin 90 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 350 kilogram kıyılmış tütün ele geçiriliyor. Sivas İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında nisan ayında il merkezi ve ilçelerde düzenlediği bu operasyonlar, kaçakçılıkla etkin bir mücadele yürütme amacını taşıyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda 67 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatılıyor. İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini ve suçluların cezalandırılması için gerekli tüm tedbirlerin artırılarak sürdürüleceğini belirtiyor.

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