Sivas’ta 5 Düzenli Göçmen Yakalandı

DUZENLI GOCMENLER YAKALANDI

Sivas’ta, polisin gerçekleştirdiği rutin yol kontrolü esnasında Afganistan vatandaşı olan 5 düzensiz göçmen ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda, bu operasyonla bağlantılı olarak bir şüpheli tutuklandı.

OTOMOBILDE GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan yolu üzerindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği anlaşılan 5 Afgan vatandaşının yakalandığı bildirildi. Yakalanan göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek amacıyla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen bilgilere göre, göçmenlerin ülke içinde ücret karşılığında taşımacılığını yaptığı belirlenen bir şüpheli, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklandı.