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SİVAS’ta 5 kişi yaralandı

KAZA DETAYLARI

Sivas’ta bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Çeltek köyü civarında gerçekleşti. Ş.A. (27) idaresindeki 06 DR 0058 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, Ş.A. ile birlikte yanındaki O.A. (30), Z.A. (7), R.A. (5) ve A.M.A. (1) yaralandı. Olayı gören çevredekiler, hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya ihbarda bulundu. Yaralılar, Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.A. ile A.M.A.’nın durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yeri ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek için araştırma yapıyor.

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