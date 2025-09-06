Sivas’ta Açılış Töreni Yapıldı

BURHAN HAKSEVER İLKOKULU’NUN AÇILIŞ TÖRENİ

Sivas’ta tamamlanan Burhan Haksever İlkokulu’nun açılışı için bir törende bir araya gelindi. Kaleardı Mahallesi Kılıçarslan Sokak’ta yer alan, “Eğitime Hayat Verenler Projesi” kapsamında hayırsever iş insanı Burhan Haksever tarafından inşa edilen 12 derslikli ilkokul, yapım aşamasını geride bıraktı. Açılışta konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, okulun yapımında katkıda bulunanlara teşekkür etti. Güler, “Burhan amcanın bir vakıf anlayışıyla böyle bir okulu yaptırıp şehrimize bırakması çok takdire şayan bir davranış. Bizim eğitim anlayışımıza göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekmektedir. Gelecek nesillerimizi eğer eğitemezsek, onlara değişen koşullarda gerekli bilgi donanımını sağlayamazsak bizim bu topraklarda ayakta kalabilmemiz mümkün değil.” şeklinde ifadeler kullandı.

SİVAS’TA EĞİTİME YENİ KATKI

Vali Yılmaz Şimşek, son 20 yılda Sivas’a 1500’den fazla yeni derslik kazandırıldığını belirtti. Şimşek, Sivas’ın fiziki altyapı bakımından ülkenin en önde gelen illerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu eğitim yuvamızın öğrencilerimize, velilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu okulu şehrimize kazandıran Burhan amcaya ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

BURHAN HAKSEVER’İN GÜNEŞİ

Belediye Başkanı Adem Uzun, hayırsever Burhan Haksever’in sadece bir okul yaptırmakla kalmadığını, çocukların geleceğine ışık tuttuğunu kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, iş insanı Burhan Haksever ve ailesi, il protokolü, veliler ile öğrenciler katıldı.