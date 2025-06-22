Sivas’ta Akıncan, Centilmenlik Madalyası Aldı

ŞAMPİYONADA ÖRNEK DAVRANIŞ

Sivas’ta gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, rakibinin salona geç kalması nedeniyle hükmen galip ilan edilen bir güreşçi, rakibinin gelmesiyle teknik komitenin “Güreşir misin?” teklifini kabul etti. Ancak, bu maçta 5-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporcu, gösterdiği örnek davranış nedeniyle “en centilmen güreşçi” madalyasıyla ödüllendirildi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Taha Akgül Spor Salonu’nda 5 farklı yaş grubunda organize edilen bu etkinlikte, Bartın Ulu Çınar Spor Kulübü sporcusu Akıncan Yıldırım, rakibi Ramazan Tunahan Kılıç maça geç kalınca hakem tarafından hükmen galip ilan edildi.

AKINCAN YILDIRIM’IN SPORCU DAVRANIŞI

Rakibinin salona gelmesiyle birlikte Akıncan Yıldırım’a güreşip güreşmeyeceği soruldu. Hükmen galip olmasına rağmen güreşmeyi kabul eden Akıncan, maçı 5-0 kaybederek organizasyondan elendi. Bu davranışından dolayı Türkiye Güreş Federasyonu, Akıncan Yıldırım’a “en centilmen güreşçi” madalyasını takdim etti. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakibi mindere çıkmadığında hakemin elini kaldırarak kendisini galip ilan ettiğini belirtti. Rakibinin salona gelmesiyle güreşmek istediğini dile getiren Akıncan, mağlup olmasına rağmen kazandığı centilmenlik madalyasının kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

ANRENÖR ÇAPAŞ’TAN ÖVGÜLER

Akıncan Yıldırım’ın antrenörü İshak Çapaş, müsabaka saatinin ardından geçen 10 dakika boyunca rakibin mindere gelmediğini aktardı. Rakibin gelmesinin ardından hakemlerin Akıncan’a güreşmek isteyip istemediğini sorduğunu belirten Çapaş, sporcu mağlup olmasına rağmen “en centilmen sporcu” ödülü almış olduğunu ifade etti. Çapaş, “Süper bir organizasyon oldu. Her şeyiyle dört dörtlük bir turnuva gerçekleşti. Biz ata sporu olan güreşi, sporcularımıza gerekleriyle yansıtmaya çalışıyoruz. Ahlak ve terbiyeyi gösterdiğimiz için sporcumuz da bu gerekliliği uygulayarak bizleri sevindirdi” şeklinde konuştu.

RAMAZAN TUNAHAN KILIÇ’IN TEBRİKLERİ

Kahramanmaraş Tek Işık Spor Kulübü sporcusu Ramazan Tunahan Kılıç, rakibini kutladı. Hükmen galip gelmesine rağmen, rakibinin maça çıkmak istemesinin kendisine şans tanıdığını dile getiren Tunahan, “Maça geç kalmıştım. Rakibim sayesinde maça çıktım. İlk defa güreşiyorum ve 3. olduğum için çok mutluyum” dedi. Tunahan’ın annesi Rabia Kılıç, trafik yoğunluğu nedeniyle müsabakaya geç kaldıklarını belirtti. Akıncan’ın güreşmeyi kabul etmesinin Tunahan’a bir fırsat sunduğunu ifade eden Kılıç, “Akıncan güreşmeyi kabul edince Tunahan’a bir şans doğdu. Ailesine çok teşekkür ederim, çok güzel bir evlat yetiştirmişler” dedi.