Sivas’ta Ambulans Ve Otomobil Çarpıştı

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Sivas’ta bir ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşiyor. Zara ilçesinden Sivas’a hasta nakleden B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans ile C.T. idaresindeki 38 FG 255 plakalı Peugeot marka otomobil çarpışıyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda ambulansta yer alan sürücü B.K. ile beraber K.Ç., B.K., E.Y. ve otomobil sürücüsü C.T. yaralanıyor. Yaralanan 3 sağlık personeli, 1 hasta ve otomobilin sürücüsü, ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğreniliyor.