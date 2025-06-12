Sivas’ta Ambulansla Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDA YARALILARIN DURUMU İYİDİR

Sivas’ta meydana gelen kazada, hasta taşıyan ambulans ve bir otomobil çarpıştı. Saat 10.30 sularında Sivas-Erzincan kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında yaşanan bu talihsiz olayda, toplamda 5 kişi yaralandı. Zara ilçesinden Sivas kent merkezine hasta nakleden 58 ADL 582 plakalı ambulans, 38 FG 255 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Yaralananlar arasında ambulans şoförü B.K., sağlık personeli K.Ç., hasta E.Y. ve onun refakatçisi B.K. ile otomobil sürücüsü C.T. yer aldı. Olayın haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ekipleri ve polis ulaştı. Yaralılar, ambulansla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme ise başlatıldı.