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Sivas’ta Ambulansla Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

AMBULANSLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Sivas’ta hasta taşıyan bir ambulansın otomobil ile çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Zara ilçesinden il merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde, C.T. idaresindeki 38 FG 255 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpışma sonucunda sürücüler ile ambulansta bulunan K.Ç, B.K. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince şehrin hastanelerine sevk edildi.

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