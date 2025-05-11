Sivas’ta Anneler Günü Kutlandı

ANNELER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Anneler Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, Belediye Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Burada bir konuşma yapan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Anneler Günü’nü kutladı. Programın tadını çıkaran annelerle birlikte pasta kesen Sevinç, etkinlikte gül dağıttı ve çeşitli ikramlar sunuldu.

KATILIMCILARA HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlikte bulunan 100 anneye kurayla ödüller dağıtıldı. Ayrıca, program müzik etkinlikleriyle sona erdi. Katılımcılar, hoş bir zaman geçirmenin yanı sıra güzel anılar biriktirdi.