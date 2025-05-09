Sivas’ta Araç Bariyere Saplandı

OTOMOBİL KÖPRÜ BARIYERİNE SAPLANDI

Sivas’ta meydana gelen kazada, bir otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı. 32 yaşındaki A.S. yönetimindeki 58 NY 616 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi üzerindeyken şehir merkezi istikametine doğru seyrederken Kızılırmak köprüsündeki bariyere çarptı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi.

KAZA SONUCU YARALI SÜRÜCÜ KURTARILDI

Bariyere adeta ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınıp Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yandan, çarpmanın şiddetiyle köprü üzerindeki bariyer, aracın ön motor kısmından girdi ve arka camından çıktı. Sağ ön lastiğin ise otomobilin iç kısmında şoför koltuğuna kadar geldiği gözlemlendi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından, olayın boyutunu ve sürücünün aracı sağ olarak terk ettiğini gören bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kazayla ilgili incelemelerin başlatıldığı belirtildi.