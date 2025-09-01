Sivas’ta Araç Çarpışması, 6 Yaralı

KAZA YERİ VE ZAMAN

Sivas’ta bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sularında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde yer alan Sultanşehir Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZADA YARALANANLAR

İ.G. yönetimindeki 58 ACA 998 plakalı otomobil, İ.K. idaresindeki 34 GFN 066 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucunda, her iki aracın sürücüleri ile beraber H.Ş., T.K., H.Ş. ve T.Ş. adındaki dört kişi yaralandı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.