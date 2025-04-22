Sivas’ta Araç Çarpışması, İki Ölü

SİVAS’TA KAZA SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivas’ta, öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Kamu personelini taşıyan Burak N. (25) idaresindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N.’nin (26) kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter kaza yerine gönderildi.

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından minibüste bulunan 12 öğretmen, iki doktor ve bir ebe ile otomobildeki üç kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Otomobildeki yaralılardan Turan Naçar (69) ve eşi Emine Naçar (58) yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Ayrıca, otomobile çarpan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA VE OKULLARDA TEDBİR ALINDI

Olay yerine gelerek bilgi alan Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından mevcut sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipler ile ambulans helikopterin hızlı bir şekilde olay yerine ulaştığını belirtti. Şimşek, kazanın Yıldız beldesinde öğretmen ve sağlık personelini taşıyan servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Hastanede yaralıları ziyaret eden Şimşek, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, araç sürücülerinin amca çocukları olduğu ortaya çıktı. Kaza dolayısıyla Yıldız beldesindeki imam hatip ilkokulu ve ortaokulunun 28 Nisan’a kadar tatil edildiği, 23 Nisan etkinliklerinin ise ertelendiği bildirildi.