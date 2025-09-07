Sivas’ta Araç Kovalarken Bina Çarptı

OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta, polisin ‘dur’ çağrısına uymayan bir otomobil, yaşanan kovalamaca esnasında bir binanın merdivenlerine çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle bina sakinleri, deprem olduğunu düşündü. Olayın öğle saatlerinde Vişneli Cami Sokak’ta gerçekleştiği bildiriliyor. 58 AGT 065 plakalı Volkswagen marka aracın sürücüsü, polis ekiplerinin ‘dur’ uyarısına yanıt vermeyerek kaçmaya başladı. Ara sokaklara yönelerek izini kaybettirmeyi hedefleyen otomobil, kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak bir apartmanın merdivenlerine çarptı.

BİNA SAKİNLERİNDEN YORUMLAR

Çarpmanın sesi, apartman sakinleri arasında büyük bir paniğe neden oldu ve deprem olduğu zannedildi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan kimliği belirsiz şahıslardan biri yakalanırken, diğeri olay yerinden kaçmayı başardı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı. Apartman sakinlerinden Rukiye Alkış, “Evdeydim, çarpmanın etkisiyle çok korktum. Deprem oluyor zannettim. Hastayım, evden çıkamıyorum, ne oluyor diye cama çıkıp baktım ki araç apartmana çarpmış. Ben burada yalnız yaşıyorum, merdivenler de zarar gördü, orayı da yaptırsınlar” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak inceleme başlattı. Kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırmalar devam ediyor. Binada meydana gelen hasar tespit edilerek gerekli önlemler alındı. Çarpmanın etkisiyle panik yaşayan sakinler, olayın ardından soğukkanlılıklarını korumaya çalıştı ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.