Sivas’ta Araç Şarampole Uçtu, 4 Yaralı

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Sivas’ta meydana gelen kazada, Fiat Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu ve bu olayda 3’ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sivas-Erzincan karayolunun Emre köyü çıkışında gerçekleşti.

ARAÇTAKİ YARALILARIN DURUMU

M.G. yönetimindeki Fiat Tofaş marka araç, kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Araç takla atarken, içerisindeki yolculardan 4’ü yaralandı. Yaralılardan M.G., S.G., N.E. ve S.G., acil sağlık ekipleri tarafından Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini ve oluşum şartlarını belirlemek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.