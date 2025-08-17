Haberler

Sivas’ta Araç Şarampole Yuvarlandı, Yaralılar

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Bu kazada toplamda dört kişi yaralandı. Olay, İmranlı ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında gerçekleşti. Bilgiler doğrultusunda, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 ACR 868 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünün kaybedilmesiyle birlikte şarampole düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazanın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık, jandarma ve İMAYKUT ekipleri yönlendirildi. Yaralı dört kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İmranlı Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul’da Bıçaklama Olayında Ölüm

İstanbul Avcılar'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emrah Demir, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.
Dün Gelibolu’da Yangın Çıktı. Yangın Yayılıyor, Ekipler Müdahale Ediyor. Eceabat Beşyol Köyü Tahliye Edildi. Tarihi Alan Kapatıldı, Güvenlik Sağlanıyor. Çanakkale Valisi Bilgi Verdi. Yangınla...

Gelibolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgar ve alevlerle zorlu bir mücadele veriyor. Yangın anları cep telefonlarıyla görüntülendi.

