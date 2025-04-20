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Sivas’ta Araç Takla Attı, 5 Yaralı

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OTOMOBİLİN DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Sivas’tan Yıldız Beldesi yönüne seyir halinde olan Ş.A. isimli sürücü, Çeltek köyü civarında virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde yola devrilen otomobil, yol kenarında yer alan bir tarlaya düştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda araç içinde bulunan sürücü Ş.A., eşi O.A. (30), çocukları R.R.A. (7), R.A. (4), ve 1 yaşındaki A.M.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere ulaştırıldı. 1 yaşındaki A.M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı bir incelemenin sürdüğü bildirildi.

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