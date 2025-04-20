Sivas’ta Araç Takla Attı, 5 Yaralı

KAZA ANINI HİÇ UNUTAMAYACAKLAR

Sivas’ta bir virajı alamayarak tarlaya uçan araç, defalarca takla attı ve içerisindeki beş kişi yaralandı. Olay, Sivas’a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Sivas’tan Yıldız Beldesi yönüne seyir eden Ş.A. (27), yönettiği 06 DR 0058 plakalı Opel marka otomobili, virajı dönerken kaybettirip tarlaya savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Takla atan araç içerisinde bulunan sürücü Ş.A. ile birlikte kocası O.A. (30), çocukları R.R.A. (7), R.A. (4) ve 1 yaşındaki A.M.A., yaralı olarak tespit edildi. Yaralılar, hızlıca ambulanslarla Sivas’ta bulunan hastanelere sevk edildi. 1 yaşındaki A.M.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Kazanın nedenine dair incelemelerin devam ettiği bildirildi.